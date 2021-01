Una nuova tecnica agli ultrasuoni 'riattiva' il cervello dei pazienti in stato di coma

Utilizzando ultrasuoni focalizzati a bassa intensità, degli scienziati sono riusciti a "far ripartire" parti del cervello di persone che si trovavano in condizioni simili al coma, in particolari in condizioni di "stato di minima coscienza" (MCS).

Sono state somministrate due sessioni di trattamento di 10 minuti a tre pazienti con MCS, con una settimana di distacco tra ogni sessione. Uno dei pazienti non ha mostrato alcuna risposta, mentre gli esperti hanno osservato miglioramenti significativi negli altri due.

Le persone in stato di coscienza minimo, a differenza di quelle in totale stato di coma, fanno alcune cose che indicano una certa consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante; come cercare di stabilire un contatto visivo o rispondere ad alcune domande, magari ammiccando in qualche modo. Un risultato simile è stato osservato nel 2016 da un altro studio.

Uno dei pazienti che ha risposto al trattamento è stato un uomo di 56 anni, che era stato in uno stato di minima coscienza per più di 14 mesi, incapace di comunicare. Dopo il trattamento, oltre a guardare verso le fotografie dei parenti quando venivano menzionati i loro nomi, riusciva anche far cadere o afferrare una palla su richiesta. Quando, invece, gli venivano poste semplici domande sulla sua identità, era in grado di scuotere la testa "sì" o "no".

L'altro paziente che ha mostrato segni di progresso, una donna di 50 anni, era in uno stato di minima coscienza da più di due anni e mezzo. Dopo le sessioni con gli ultrasuoni, è stata in grado di comprendere le parole e riconoscere gli oggetti di base, tra cui una matita e un pettine. "Questo è quello che speravamo, ma è incredibile vederlo con i propri occhi", ha dichiarato il neuroscienziato Martin Monti, dell'Università della California, Los Angeles. "Vedere due dei nostri tre pazienti, che si trovavano in una condizione cronica, migliorare in modo così significativo entro pochi giorni dal trattamento è un risultato estremamente promettente".

La ricerca è ancora in una fase iniziale e sperimentale. Nonostante i miglioramenti iniziali, l'uomo di 56 dopo alcuni mesi senza il trattamento è tornato in uno stato simile a prima degli ultrasuoni; mentre la donna non ha mostrato cambiamenti significativi della sua condizione. Insomma, si deve ancora certificare l'efficacia del metodo, ma in futuro potrebbe essere utilizzato per dare una mano a questi pazienti. Staremo a vedere.

Molte ricerche mediche si stanno focalizzando per una cura cancro: come l'uso di nanoparticelle di carbonio o minuscole nanoparticelle d'oro.