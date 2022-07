Nuova tecnologia Google consente passaggio rapido auricolari da un dispositivo a un altro

Spesso accoppiare gli auricolari a uno smartphone si rivela un processo tedioso per possibili, momentanei problemi con il Bluetooth. In futuro, però, grazie al più recente aggiornamento alla tecnologia Fast Pair di Google sarà possibile effettuare il passaggio rapido e automatico da un dispositivo a un altro.

Per chi non lo sapesse, Fast Pair è una funzione che consente di trovare e accoppiare facilmente le cuffie Bluetooth wireless a telefoni e tablet Android, salvandole poi sul proprio account Google cosicché gli auricolari si sincronizzino immediatamente con tutti gli altri dispositivi Android personali per una facile configurazione.

La novità più recente è stata presentata dalla stessa Grande G nelle ultime ore con un post dedicato sul blog ufficiale, dove si legge quanto segue: “La nostra tecnologia inedita si basa su Fast Pair per utilizzare le informazioni contestuali su ciò che stai ascoltando al fine di cambiare l'audio in base alle tue azioni. Abbiamo più categorie che sono classificate per determinare come dare la priorità ai suoni tra telefonate, media e suoni che i tuoi dispositivi potrebbero emettere. Ad esempio, se stai guardando un video sul tablet e ricevi una notifica sul telefono, l'audio delle cuffie non passerà al telefono. Ma se ricevi una telefonata, effettuerà il passaggio”.

In termini più semplici, a seconda della tipologia di feed audio (chiamate, audio di un video, musica e così via) e della priorità posta a ognuno di essi, gli auricolari si collegheranno automaticamente da un dispositivo all’altro.

Inizialmente questa feature resterà disponibile solo sui Pixel Buds Pro arrivati in Italia ieri, 21 luglio 2022, ma arriveranno su cuffie Sony e JBL selezionate nelle prossime settimane. Non è chiaro se poi la stessa tecnologia approderà su auricolari di altri brand.