Nuova tecnologia: occhiali anti-appannamento in arrivo?

Che siano le lenti degli occhiali o i finestrini della macchina, l'appannamento dei vetri è una seccatura notevole da sempre e può rivelarsi anche pericolosa, ostacolando la nostra visibilità della strada. Ora però, ricercatori del Politecnico di Zurigo potrebbero aver sviluppato una tecnologia per risolvere l'annoso problema.

Chi tra di noi indossa gli occhiali avrà sicuramente avuto a che fare con l'accumulo di condensa sulle lenti . Per evitare che ciò accada, i ricercatori hanno creato un rivestimento trasparente ultrasottile a base di oro, in grado di convertire la luce solare in calore ed impedire che le lenti si appannino.

Il rivestimento, che è ora in attesa di brevetto dall'ETH Zurigo, è in grado di assorbire la radiazione solare selettivamente; formato da uno strato di oro compreso tra due strati di biossido di titanio, l'intero rivestimento è spesso appena 10 nanometri. Grazie alla capacità di assorbire solamente la radiazione infrarossa (riscaldando le lenti fino a 8°C) e non la luce visibile, il vetro rimane completamente trasparente.

Nonostante l'oro sia costoso, i ricercatori assicurano che le quantità utilizzate sono talmente minime da mantenere bassi i costi dei materiali (non incidendo sulla possibilità che l'oro sulla Terra finisca).

I ricercatori stanno ora lavorando per adattare il rivestimento ad altre applicazioni: il basso costo di produzione lo renderebbe ideale non solo per gli occhiali ma anche per i vetri delle auto e le finestre di grandi edifici. Il rivestimento, inoltre, sarebbe in grado di trattenere il calore sui pannelli di vetro, impedendo di surriscaldare gli ambienti interni.

Rimanendo in tema di prodotti indossabili innovativi, l'appannamento degli occhiali potrebbe non essere un problema per chi invece deciderà di utilizzare le lenti a contatto smart.