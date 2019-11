Una nuova teoria cerca di spiegare come si è acceso il Big Bang

Nella maggior parte delle teorie cosmologiche che prevedono l'esistenza del Big Bang, l'accensione dell'esplosione viene data come ipotesi di partenza senza che ci sia un meccanismo che spieghi come avviene. Un gruppo di ricercatori dell'University of Central Florida hanno proposto una teoria che può spiegare come si è innescato il Big Bang.

Il modello cosmologico standard prevede che l'Universo si sia generato dal Big Bang e che sia composto per il 5% da materia ordinaria e che il resto sia diviso tra Materia Oscura (25%) ed Energia Oscura (70%). Gli studi su questo modello sono valsi a James Peebles il Nobel per la Fisica 2019.

"Abbiamo definito il criterio che può portare una fiamma a generare la sua stessa turbolenza, accelerare spontaneamente ed infine esplodere" ha affermato Kareem Ahmed, co-autore dello studio. "Stiamo utilizzando la turbolenza per rafforzare la reazione fino al punto in cui la transizione è violenta e porta a una Supernova. Stiamo prendendo un fiamma semplificata che può raggiungere una velocità di reazione pari a 5 volte la velocità del suono."

Ahmed e i suoi colleghi stavano studiando un nuovo meccanismo di combustione, osservando le Supernovae, per trovare un metodo per la propulsione di jet supersonici. Quando hanno approfondito il loro studio, si sono accorti che questa teoria poteva spiegare l'inizio dell'Universo.

Con una turbolenza sufficientemente alta, una fiamma può autoalimentarsi, consumare la sua energia e innescare un'esplosione simile a una Supernova. I ricercatori hanno provato questo metodo di combustione in un tubo ad alta turbolenza all'interno dei laboratori dell'University of Central Florida.

Gli autori hanno ipotizzato che la loro ricerca può essere utilizzata per sviluppare motori più potenti per aerei e viaggi spaziali. La speranza è che sia un meccanismo a zero emissione, in cui tutto il combustibile viene trasformato in energia. Una buona notizia in un mondo che vuole bandire i motori tradizionali.