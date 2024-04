Nuova teoria cospirazionista: un 'massiccio sacrificio umano' durante l'eclissi solare

Un gruppo di cospirazionisti sembra esser convinto che un "massiccio sacrificio umano" avrà luogo durante l'eclissi solare dell'8 aprile. Tutto nasce (ancora una volta) da un post sulla piattaforma Reddit.

A quanto pare dimostrare scientificamente che l’eclissi solare non è pericolosa non è sufficiente. Secondo la nuova teoria cospirazionista infatti, sovrapponendo il percorso della totalità dell'eclissi del 2017 con quello dell’eclissi che ci sarà tra pochissimi giorni, è possibile notare una "X" vicino alla faglia di New Madrid. Ve lo diciamo: preparatevi ad un vero e proprio delirio.

"Se qualcosa dovesse innescare quella faglia, qualcosa di creato dall'uomo che potrebbero far sembrare completamente naturale, potrebbe significare un grave disastro in termini di perdite di vite umane per gli Stati Uniti", ha scritto il teorico della cospirazione su Reddit. Ma è solo l’inizio.

Immergendosi ulteriormente in queste sciocchezze, l'utente ha quindi utilizzato il percorso dell'eclissi per trovare altre "X" arbitrarie, questa volta vicino a una fabbrica Tesla.

"A proposito di X, Elon Musk cambia il nome di Twitter in X. La madre di suo figlio, Grimes, ha pubblicato una strana immagine su Instagram prima del COVID, che ci diceva letteralmente che il COVID sarebbe durato fino alle 3 iniezioni. In quella stessa immagine , poche righe sotto la ‘previsione’ COVID, c'è un'eclissi solare. Sotto di essa, un fiore tra due draghi. Il 2024 è l'anno del drago. Il fiore di loto inizia a fiorire in Cina l'8 aprile. L'eclissi avverrà l'8 aprile". A questo punto la conclusione sembrerebbe ovvia.

"Ci sono troppe coincidenze perché io possa sentirmi a mio agio, insieme alla proiezione di Deagel di una diminuzione di 225 milioni di persone negli Stati Uniti entro il 2025. Sembrerebbe che qualche enorme sacrificio potrebbe essere in cantiere".

Alla luce di quanto scritto e dopo aver visto la nuova teoria complottista sulla Luna, appare superfluo anche solo provare a screditare delle simili assurdità. Il modo più semplice per verificare tali affermazioni, è semplicemente quello di aspettare fino all’eclissi, momento in cui con ogni probabilità gli omicidi di massa negli Stati Uniti non avranno luogo. Non dimentichiamo inoltre la teoria del complotto di qualche anno fa, secondo cui il pianeta inventato Nibiru avrebbe distrutto la Terra dopo l'eclissi del 2017. A quanto pare, l’ennesima "teoria" errata…

