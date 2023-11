Nuova terapia CRISPR sembra promettente per ridurre il colesterolo

Un trattamento genetico basato sul metodo CRISPR - ancora in fase di sperimentazione - ha mostrato i primi, promettenti risultati nel combattere il cosiddetto "colesterolo cattivo" nelle persone. L'utilizzo nei pazienti tuttavia, deve ancora aspettare.

La terapia è nota come VERVE-101 e le prime prove di laboratorio sembrano confermare la sua efficacia nel ridurre il numero di lipoproteine a bassa densità (LDL) nel sangue di persone affette da ipercolesterolemia familiare. Nello specifico, si tratta di una condizione ereditaria che aumenta i livelli di LDL e quindi il rischio di malattie del cuore.

La novità di VERVE-101 è il suo utilizzo modificato del sorprendente editing genetico CRISPR; normalmente, infatti, quest'ultimo può a volte portare a mutazioni genetiche non volute, ma in questo nuovo approccio (chiamato "base editing") viene sostituita una sola lettera del codice genetico, annullando il rischio di mutazioni accidentali.

"Aver dimostrato che il base editing in vivo funziona nel fegato delle persone è una svolta," afferma Gerald Schwank, genetista e ricercatore.

Tra i 10 pazienti sottoposti ai test (dai 29 ai 69 anni), 6 di essi avevano ricevuto basse dosi di VERVE-101 senza mostrare alcun cambiamento; 3 dei pazienti che avevano ricevuto una dose più alta invece hanno visto una significativa riduzione dei livelli di LDL, tra il 39% e il 55%.

Due pazienti hanno sofferto un attacco cardiaco in seguito al trattamento, ma entrambi avevano delle importanti malattie cardiovascolari pregresse. Oltre a questo, ci sono alcune preoccupazioni riguardo alla precisione del base editing.

Trattandosi di cambiamenti al codice genetico, si prospetta che queste terapie siano permanenti (permettendo quindi una riduzione di LDL stabile nel tempo); un motivo in più per continuare le ricerche e assicurarsi del loro corretto funzionamento. Nel frattempo, ecco come possiamo proteggerci dalla malattie del cuore.