Nuova truffa colpisce molti utenti iPhone: ecco come evitarla

Sono molte le segnalazioni apparse online in merito a unache colpisce gli utenti. Questa èin quanto utilizza una mail simile a quella ufficiale. Riportiamo di seguito alcuni consigli provenienti dai colleghi di

In particolare, la mail in questione possiede un aspetto convincente, visto che all'interno sono presenti il logo Apple, i font e il design che la società di Cupertino utilizza solitamente per le sue comunicazioni ufficiali. Oltre a questo, il messaggio viene recapitato da "appleid@services.com", che non è chiaramente un indirizzo legato ad Apple, ma potrebbe trarre in inganno.

Per quanto riguarda il contenuto, la mail afferma che le informazioni inserite dal destinatario per il suo account Apple sono "imprecise e non verificate", chiedendo di modificarle tramite un apposito pulsante "Accedi ora". Inutile dire che, una volta inseriti username e password, i malintenzionati avranno in mano i vostri dati. Nel caso aveste ricevuto una e-mail simile, NON dovete cliccare sul suddetto tasto.

Come capire se il messaggio è un falso? Non ci sono delle direttive adatte a tutti i contesti, ma Express consiglia di verificare che non ci siano errori grammaticali e "strani ordini", come "Il tuo account sarà disabilitato se non avremo ricevuto alcuna risposta da te in più 24 ore", pretesto spesso utilizzato dai malintenzionati per mettere fretta agli utenti. Infine, ricordatevi che Apple non vi chiederà mai di fornire informazioni personali tramite e-mail. Qui sotto trovate un facsimile, fate attenzione!