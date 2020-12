Una nuova variante del Sars-Cov-2 trovata in UK, OMS tranquillizza: 'non è diversa'

Il ministro della Salute del Regno Unito, Matt Hancock, ha recentemente informato l'Organizzazione mondiale della sanità dell'identificazione di una nuova variante di Sars-Cov-2. Al momento sembrano essere più di 1.000 le persone con questo nuovo ceppo anche se, è bene sottolineare, che non sembra avere delle differenze sostanziali.

"Non sembra sia più pericoloso o letale di quanto visto sinora", continua Hancock, con l'unica differenza che sembra contagiare più rapidamente le persone. Lo stesso ministro della Salute non è preoccupato per il vaccino, che sembra essere efficace anche per questo nuovo ceppo. "Devo sottolineare a questo punto che attualmente non c'è nulla che suggerisca che questa variante abbia maggiori probabilità di causare malattie gravi", afferma il ministro.

Sono circa mille le persone infettate dalla variante, che si sta sviluppando prevalentemente nel sud-est dell'Inghilterra, in Kent, e che ora è approdata anche a Londra. In tutto è stata riscontrata in ben 60 circoscrizioni locali. "Abbiamo informato l'Organizzazione mondiale della sanità di questa nuova variante e la Public Health England sta lavorando duramente per continuare la sua analisi".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già risposto, cercando di frenare le notizie che stanno rimbalzando sul web: "non ci sono prove che la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna si comporti in modo diverso", secondo quanto afferma l'esperta dell'Oms, Maria Van Kerkhove. Questa nuova variante, infatti, sta venendo monitorata dal Virus Evolution Working Group.