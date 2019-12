La nuova versione di Opera porta il tema scuro su qualsiasi sito web

Il trend del momento è chiaro: quasi tutti gli sviluppatori di applicazioni hanno integrato nelle loro creazioni la modalità scura, e lo stesso sta avvenendo anche lato web con i siti. Tuttavia, non tutte le pagine sono ottimizzate e danno la possibilità di scegliere il tema scuro, ma in soccorso arriva la nuova versione di Opera Browser.

La versione 55 di Opera per Android avrà una modalità notturna che non solo si applicherà al browser, ma anche alle pagine web bianche, indipendentemente dalla predisposizione lato sviluppatore. La feature, infatti, apporta delle modifiche al CSS del sito per rendere neri gli sfondi bianchi, invece di ridurre solo la luminosità del bianco come fatto da Chrome.

Gli utenti saranno in grado anche di decidere quando far attivare il tema, impostare dei timer automatici ma anche oscurare la tastiera dello schermo. Stefan Stjernelund, Product Manager di Opera per Android, ha affermato che "con questa versione, rendiamo il nostro browser super sicuro, ma ci siamo anche assicurati che non disturberai chi ti circonda, se sta tentando di dormire. Ti sentirai anche più rilassando quando è arrivato il momento di spegnere il dispositivo per dormire".

Si tratta senza dubbio di un approccio particolare, ma comunque interessante e che potrebbe fare comodo a molti.