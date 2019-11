Nel mondo della meccanica quantistica non esiste una realtà obiettiva

In un'epoca dominata da verità alternative, neanche la Scienza è immune a questa epidemia; questo sembra antintuitivo perché il metodo scientifico è basato sull'esistenza di una realtà oggettiva che può essere indagata tramite gli esperimenti. Nel mondo microscopico, governato dalla meccanica quantistica, questo potrebbe non essere vero.

Un nuovo studio ha mostrato la possibilità che, per la meccanica quantistica, i fatti possano essere soggettivi. Dopo aver messo in dubbio la causalità, la realtà potrebbe essere il nuovo concetto fondamentale ad essere colpito dalla fisica moderna.

Uno dei principi base della teoria quantistica è il concetto di sovrapposizione degli stati: un sistema fisico è descritto da tutti i possibili risultati dell'esperimento, ognuno contribuisce con un peso dato dalla possibilità che il risultato si presenti; questo almeno finché non si arriva alla fase di osservazione, l'atto stesso di misurare costringe il sistema a "collassare" in un unico stato.

Nel 1961 il fisico Eugene Wigner ha proposto un esperimento mentale: pensiamo di misurare il risultato con un osservatore che viene a sua volta osservato. Supponiamo di avere un amico di Wigner che lancia una moneta, che è in una sovrapposizione di stato-testa e stato-croce. Ogni volta che cade a terra il risultato è ben definito e l'osservatore prende nota del lato uscito.

Wigner non ha accesso al risultato e, in accordo con la meccanica quantistica, descrive l'amico come un sistema con una sovrapposizione di stati: quando il risultato del lancio è testa e quando è croce. L'amico e la moneta sono "entangled", cioè la misura di uno influenza immediatamente l'altro. Wigner può verificare la sovrapposizione utilizzando un esperimento di interferenza: una tecnica che permette di rivelare la sovrapposizione di un intero sistema, mostrando così "l'entanglement".

Quando confrontano i risultati, Wigner e il suo amico, possono essere in disaccordo, perché il primo vede la moneta e l'osservatore in una sovrapposizione di stati.

La proposta di Wigner è rimasta a lungo un interessante esperimento mentale con poche implicazioni nella realtà. Il professor Časlav Brukner dell'Università di Vienna ha mostrato come, sotto alcune ipotesi, l'idea di Wigner possa essere messa in pratica. Per la prima volta, presso l'Heriot-Watt University di Edimburgo, è diventata un esperimento reale, utilizzando un mini computer quantistico composto da tre coppie di fotoni entangled. Questa tecnologia sembra già essere il futuro dell'informatica quantistica.

La prima coppia di fotoni rappresenta la moneta mentre le altre due simulano il lancio, misurando la polarizzazione del fotone rimasto nella scatola. Due fotoni, uno per coppia, rimangono fuori in modo da poter osservare il risultato dell'esperimento.

La misura è stata ripetuta molte volte in modo da avere una statistica adeguata e una buona sicurezza sul risultato dello studio: la meccanica quantistica può essere incompatibile con la nozione di osservabile oggettivo.

La teoria dietro all'esperimento può essere messa in discussione: il risultato della misura non è influenzato da segnali, emessi o ricevuti, che viaggiano alla velocità della luce; non è chiaro se un fotone può essere considerato un osservatore.

L'esperimento mostra che, localmente, l'idea di oggettività dovrebbe essere ridefinita. Questo non dovrebbe influenzare la nostra esperienza quotidiana, in quanto gli effetti quantistici si perdono a grandi scale. Alcuni fisici pensano che questo possa rafforzare l'idea degli Universi paralleli, nei quali ogni possibile risultato è avvenuto; altri pensano che sia una dimostrazione delle teorie quantistiche fortemente dipendenti dall'osservatore, come il Quantum Bayesianism.

Tutte queste domande sono intrinsecamente filosofiche ma potrebbero cambiare definitivamente il modo di interpretare il mondo microscopico.