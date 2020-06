Niente nuove AirPods nel 2020: la terza generazione in arrivo l'anno prossimo

La nota per gli investitori dell'analista Ming-Chi Kuo si sta rivelando una fonte inesauribile di rumor sulle prossime mosse di Apple. Secondo il popolare leaker, Apple quest'anno non dovrebbe rilasciare nessun nuovo modello di AirPods, ma bisognerà aspettare il 2021 per vedere la terza generazione delle cuffie senza fili.

Kuo infatti ritiene che anche durante la stagione delle festività il colosso di Cupertino continuerà a vendere le AirPods 2, salvo poi sostituirle con il terzo modello nella prima metà del 2021.

Questa nuova variante dovrebbe essere caratterizzata da un design e form factor "simile ad AirPods Pro", che però resteranno comunque una linea a se stante in quanto includono la cancellazione del rumor.

Le AirPods 2 sono state lanciate sul mercato a marzo 2019 e rispetto alla prima versione hanno introdotto il sistema di attivazione Hey Siri, che non richiede il doppio tap sulla cuffia per attivare l'assistente vocale. Le AirPods Pro invece hanno debuttato lo scorso ottobre, con design in-ear e cancellazione del rumore.

Non è chiaro se anche le AirPods 3 saranno caratterizzate dal sistema in-ear o meno, oppure se il nuovo design si limiterà esclusivamente a dimensioni più contenute per gli auricolari.

Kuo è d'accordo con le precedenti indiscrezioni secondo cui iPhone 12 non includerà le EarPods nella confezione.