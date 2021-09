Nuove AirPods Pro, MacBook Air, iPad Pro e visore VR: le novità Apple per il 2022

A poco più di una settimana dal keynote autunnale di Apple, nel corso del quale abbiamo avuto modo di vedere da vicino i nuovi iPhone 13 ed Apple Watch Series 7, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha pubblicato un rapporto che fa il punto sulle novità che ha in serbo il colosso di Cupertino per il 2022.

Oltre al nuovo Apple Watch Series 8, che a quanto pare dovrebbe sfoggiare il design con i bordi piatti che era già atteso sulla Series 7, Apple dovrebbe presentare degli importanti aggiornamenti per la linea di Mac Pro, MacBook Air, iPad Pro ed AirPods Pro.

Gurman sostiene che il 2022 sarà caratterizzato da una serie di riprogettazioni hardware importanti che abbracceranno tutti i prodotti in questione, ma la grande novità sarà rappresentata da una prima occhiata all'atteso visore per la realtà mista di cui si parla da diversi anni ormai.

"Il 2022 sarà entusiasmante, con ben tre nuovi modelli di Apple Watch, importanti aggiornamenti per iPhone, Mac Pro e MacBook Air che saranno rinnovati con Apple Silicon, ma ci saranno anche i nuovi auricolari AirPods Pro ed un iPad Pro con design aggiornato. Oh, e non dimenticate una possibile anteprima del futuro visore per realtà mista di Apple" si legge nel numero di Power On, la newsletter settimanale di Gurman.

Il giornalista di Bloomberg menziona anche altri prodotti su cui avrebbe lavorato Apple negli ultimi anni, tra cui gli iPhone pieghevoli ed un dispositivo in grado di mixare HomePod ed Apple TV. Ma è improbabile che vedano la luce già nel 2022.