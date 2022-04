Nuove batterie per gli smartphone Samsung: saranno ispirate dalle auto elettriche

Periodo di novità per Samsung: mentre nelle scorse ore è stato annunciato il passaggio al chipset Exynos per molti smartphone di fascia media e medio-bassa del colosso coreano, oggi pare che la compagnia voglia rivoluzionare le batterie dei propri device. Per farlo, questa volta, l'azienda di Suwon vorrebbe ispirarsi al mondo delle auto elettriche.

L'indiscrezione arriva dal portale coreano The Elec e spiega che Samsung vorrebbe utilizzare lo stesso sistema di stacking delle batterie degli EV anche sui propri smartphone, pensionando il proprio attuale metodo di design delle celle energetiche, noto come jelly roll. Potete dare un'occhiata ad una comparazione del sistema jelly roll con quello di stacking in uso sulle auto elettriche nell'immagine in calce.

Utilizzando la tecnologia attualmente presente sugli EV, Samsung potrebbe realizzare batterie più dense e capienti, in modo da aumentare la capacità di queste ultime a parità di volume occupato. In altre parole, l'azienda coreana non vorrebbe perseguire tanto la strada dell'ottimizzazione dello spazio interno dello smartphone, utilizzando ogni millimetro disponibile per l'alloggiamento della batteria, ma più quella di un avanzamento tecnologico nella realizzazione dei sistemi di storage dell'energia.

Nello specifico, il sistema di stacking aumenta del 10% la densità della batteria: a conti fatti, ciò significa che una batteria da 5.000 mAh, come quella di Samsung Galaxy S22 Ultra, potrebbe arrivare a 5.500 mAh a parità di dimensioni. Il miglioramento, che a prima vista sembra di poco conto, potrebbe invece risultare vitale per gli smartphone dell'azienda, che è stata criticata per la batteria poco capiente di Samsung Galaxy S22.

A quanto pare, infine, Samsung starebbe già convertendo diversi impianti produttivi alle nuove batterie: inizialmente, la loro produzione dovrebbe essere concentrata a Cheonan, in Corea del Sud, mentre successivamente anche l'impianto di Tianjin, in Cina, potrebbe essere riprogettato per le celle energetiche di ultima generazione. Intanto, comunque, Samsung sta lavorando a delle batterie next-gen in collaborazione con IBM, le quali dovrebbero garantire una settimana di autonomia con una sola ricarica.