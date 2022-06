Nuove conferme: Apple monterà il processore più potente solo su iPhone 14 Pro

Mentre sembra praticamente certo che non ci sarà alcun ritardo per iPhone 14, come confermato nella giornata di ieri anche da Foxconn, emergono nuovi dettagli sulle specifiche tecniche delle varie varianti di iPhone 14.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, lo scorso marzo è emerso il rumor secondo cui solo i modelli Pro di iPhone 14 potrebbero sfoggiare il nuovo A16. Ebbene, mentre sembrava essersi allontanata l’ipotesi, ora un nuovo rapporto pubblicato da TrendForce sembra corroborare il rumor.

Nel report, TrendForce osserva che Apple introdurrà quattro nuovi modelli di iPhone 14 nella seconda metà del 2022, ma solo la serie “Pro” avrà il processore di nuova generazione, vale a dire l’A16.

Secondo il rapporto, i modelli entry-level iPhone 14 ed iPhone 14 Max continueranno ad utilizzare il chip A15 Bionic che abbiamo avuto modo di vedere all’opera su iPhone 13, ma con 6GB di RAM LPDDR4X piuttosto che 4GB.

La scelta potrebbe essere giustificata dalla volontà di Apple di diversificare le due lineup, dando ancora di più la sensazione di “Premium”. Tuttavia, è improbabile che Apple lo spieghi pubblicamente, ma gli analisti sostengono che un’altra ragione potrebbe essere legata alla carenza di chip che da ormai anni sta colpendo l’intero settore.