Nuove conferme dalla Cina: Apple potrebbe presentare iPhone SE2 oggi

Potrebbe essere oggi, mercoledì 15 Aprile 2020, il giorno dell'arrivo del nuovo iPhone SE2. A lanciare l'indiscrezione un importante rivenditore cinese, ma è stata ripresa anche dal popolare leaker Ben Geskin, che sul proprio account ufficiale Twitter un countdown in scadenza alle 18 di oggi, ora italiana.

Gli screenshot del rivenditore cinese, che promuovono l'imminente lancio di iPhone 9 (l'altro nome con cui viene chiamato iPhone SE2) sono state riprese anche da Jon Prosser, un altro leaker molto affidabile che negli ultimi giorni ha dato ampio spazio al nuovo smartphone low-cost di Apple.

Il 15 Maggio come possibile data di presentazione di iPhone SE2 non è la prima volta che emerge, e qualche settimana fa proprio lo stesso Prosser aveva fatto riferimento ad alcune riunioni interne tenute dai dirigenti Apple per fare il punto sul lancio dell'atteso smartphone che aprirà il 2020 di Apple. Secondo le informazioni trapelate nelle ultime settimane, la commercializzazione dovrebbe partire il prossimo 22 Aprile, ma sulla disponibilità iniziale le indicazioni sono poche in quanto la catena di produzione potrebbe essere stata rallentata dalla pandemia di Coronavirus, sebbene in Cina stia lentamente tornando alla normalità.

Anche un altro rapporto pubblicato da MacWorld qualche ora fa riferisce che Apple ha intenzione di lanciare oggi il nuovo iPhone 9, e cita "fonti solide che indicano la data odierna come quella di lancio per il nuovo iPhone SE2".

Apple ad ora non ha annunciato alcun evento, ma proprio come fatto per i nuovi iPad Pro dovrebbe svelare lo smartphone attraverso un comunicato stampa.