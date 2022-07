Nuove conferme sulle CPU Intel Raptor Lake: trapela la finestra di lancio

Le ultime indiscrezioni sulla finestra di uscita delle CPU Intel Raptor Lake suggerivano che i processori di nuova generazione dell'azienda di Santa Clara sarebbero stati rilasciati a fine 2022 o, al massimo, a inizio 2023. Oggi, una nuova roadmap dei NUC di Intel sembra confermare tale periodo di lancio.

L'utente Reddit LukeDritfWood ha infatti pubblicato una roadmap leakata che mostra le nuove date di uscita degli Intel NUC Extreme Series, ovvero della lineup di mini-PC di Intel per il gaming di fascia medio-alta. A quanto pare, infatti, i device riceveranno un upgrade con le CPU Raptor Lake di tredicesima generazione.

In particolare, la roadmap si riferisce ai NUC 13 Extreme, o "Raptor Canyon", il cui nome indica abbastanza incontrovertibilmente che utilizzeranno un processore Raptor Lake di nuova generazione. Con ogni probabilità, poi, i device dovrebbero montare sia le versioni di fascia dei processori next-gen che quelle di fascia alta, poiché in futuro saranno rese disponibili anche delle configurazioni con dei processori della linea i9.

A confermare quest'ultima indiscrezione è il fatto che la CPU di uno dei NUC 13 Raptor Canyon avrà 24 Core e 32 thread, insieme ad uno slot PCIe x16 per la GPU: una configurazione ideale per il gaming, con un processore che dovrebbe essere un Intel Core i9-13900K, già comparso in diversi benchmark negli ultimi giorni. Ciò lascia pensare che i nuovi NUC usciranno sul mercato insieme alle CPU Intel di nuova generazione, oppure poco dopo queste ultime.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, la finestra di uscita dei NUC Raptor Canyon (e di quelli Shrike Bay, anch'essi basati sui processori Raptor Lake) dovrebbe essere fissata tra la fine del Q4 del 2022 e la prima metà del 2023. Analogamente, dunque, è probabile che anche le CPU Raptor Lake debuttino tra il quarto trimestre del 2022 e l'inizio del 2023.