Nuove conferme sul lancio di iPhone SE 4: lo smartphone arriva nel 2024?

I precedenti rumor che volevano Apple nuovamente al lavoro sulla serie iPhone SE evidentemente corrispondevano alla realtà. Quest’oggi infatti emergono nuove informazioni su iPhone SE 4, che secondo The Elec dovrebbe arrivare nei negozi nel 2024.

Il magazine coreano riferisce che Apple avrebbe scelto BOE come fornitore per i display, dopo che ha perso il primo ordine di pannelli OLED destinati alla serie iPhone 15 a causa dei problemi di produzione. Il produttore cinese dovrebbe quindi concentrarsi sugli schermi OLED per l’iPhone SE 4 del prossimo anno: il primo ordine parla di 20 milioni di schermi, a dimostrazione di come Apple punti molto su questo modello di SE.

iPhone SE 4 dovrebbe utilizzare gli schermi OLED inizialmente destinati per l’iPhone 13 del 2021 o l’iPhone 14 del 2022. Il rapporto spiega che si tratta di una scelta ovvia, che permetterà ad “Apple di ottimizzare il proprio inventario per utilizzare gli schermi su un nuovo dispositivo entry-level”.

In precedenza, l’analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere simile all’iPhone 14 standard, con display da 6,1 pollici con cornici più sottili. Si tratterà di un passo in avanti significativo rispetto all’attuale iPhone SE che è dotato di uno schermo LCD da 4,7 pollici.