Nuove conferme su Motorola Edge 30 Pro: fotocamera frontale da ben 60 MP

Motorola ha pubblicato un teaser di Edge 30 Pro un paio di settimane fa, comunicando ai fan che il telefono verrà annunciato il 24 febbraio, cioè nella giornata di domani. A distanza di poche ore dal lancio dello smartphone, sembra essere comparsa in rete la scheda tecnica definitiva di Motorola Edge 30 Pro.

Una scheda tecnica preliminare di Motorola Edge 30 Pro era comparsa già nelle ultime settimane in rete, lasciando poco spazio ai dubbi: Motorola Edge 30 Pro sarà la versione internazionale di Edge X30, il telefono presentato e lanciato dalla sussidiaria di Lenovo in Cina lo scorso dicembre, che è anche stato il primo a montare un chip Snapdragon 8 Gen 1.

Tuttavia, secondo alcuni leaker, Motorola Edge X30 avrebbe cambiato design in vista della release internazionale, il che ha fatto domandare a molti fan anche le ottime caratteristiche tecniche del telefono cambieranno nel rebranding come Edge 30 Pro. Inoltre, resta ancora da capire se Motorola abbia realizzato Edge 30 Pro sulla base di Edge X30 "standard" oppure se abbia preferito il form factor della Special Edition di Edge X30, dotata di selfie-camera posizionata sotto al display.

A quanto pare, un nuovo rumor riportato da GizChina sembra stabilire che Edge 30 Pro e Edge X30 standard saranno molto simili, benché con alcune differenze minori: per esempio, la versione globale del telefono avrà uno scanner per le impronte digitali sotto al display, e non montato nel pulsante di sblocco come nella versione cinese.

Inoltre, lo schermo di Edge 30 Pro sarà un display AMOLED da 6,7" con refresh rate a 144 Hz, con risoluzione Full HD+ e un punch-hole in alto al centro dello schermo: niente fotocamera under-display, dunque. La selfie-camera, inoltre, sembra essere di tutto rispetto, poiché sarà da ben 60 MP.

Sotto la scocca troveremo ovviamente un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB di RAM, mentre l'unico modello del device che verrà lanciato sul mercato internazionale dovrebbe avere uno storage da 128 GB. Secondo il tipster Yogesh Brar, però, potrebbe essere lanciata anche una variante con una memoria più ampia del telefono, ma solo in alcuni mercati selezionati.

Infine, in campo fotocamera possiamo aspettarci un sistema triple-camera con lente principale da 50 MP, ultra-grandangolo da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP. Lo smartphone verrà lanciato con Android 12 preinstallato, insieme alla skin MyUX di Motorola.