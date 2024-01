Nuove conferme per le NVIDIA RTX 40 SUPER: si svelano le GPU di Zotac

Poco più di 24 ore fa, NVIDIA ha rilasciato un misterioso teaser che fa riferimento a dei nuovi prodotti in arrivo. I fan sembrano essere d'accordo: si tratta delle GeForce RTX 40 SUPER, che saranno lanciate al CES di Las Vegas del 9-12 gennaio. A confermare ulteriormente questa tesi, oggi, è un importante AIB del Team Verde.

Nulla di troppo strano, se consideriamo che Gigabyte ha già confermato le RTX 40 SUPER sui suoi profili social, mentre nelle scorse ore sono arrivati anche dei leak che hanno svelato le lineup RTX 40 SUPER di MSI, Palit, Gigabyte e AORUS. Ormai, dunque, gli AIB che sono riusciti a tenere segrete le loro nuove schede grafiche si contano sulle dita di una mano. Ora, anche le RTX 40 SUPER di Zotac si svelano a causa di un leak.

Il portale VideoCardZ, infatti, ha svelato ben tre GeForce RTX 4070 SUPER di Zotac, rispettivamente chiamate RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition, Twin Edge OC e Twin Edge. La differenza tra il modello Trinity e le schede Twin Edge sta nel numero di ventole: tre nel primo caso e due nel secondo. Il design delle due GPU Twin Edge è a due slot, mentre la scheda Trinity occupa 2,2 slot in totale.

In termini tecnici, le tre schede dovrebbero avere delle specifiche molto simili tra loro e rispetto alle altre RTX 40 SUPER. Esse, in particolare, dovrebbero montare una GPU AD104-350 o AD103-175 con 7.168 Core e 48 MB di Cache L2. La VRAM dovrebbe essere invece pari a 12 GB di memoria GDDR6X, mentre il TBP dovrebbe essere pari a 220 W, ossia 20 W in più della RTX 4070 "standard". Non sappiamo invece quali saranno le frequenze della GPU, che potrebbero variare di caso in caso a seconda dell'overclock "di fabbrica" apportato da ogni singolo partner del Team Verde.

In ogni caso, vi ricordiamo che le GeForce RTX 40 SUPER arriveranno l'8 gennaio, in occasione del keynote di NVIDIA al CES 2024. La scheda di Zotac, per concludere, dovrebbe avere un design del PCB e della backplate rinnovato, pur mantenendo i classici output HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. La scheda, invece, dovrebbe montare il nuovo connettore 12V-2x6, pensato per sostituire il "vecchio" 12VHPWR, utilizzato da NVIDIA sulla RTX 4090 e che è stato protagonista dello "scandalo" delle schede video che prendono fuoco.