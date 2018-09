Nuove conferme su Razer Phone 2: il dispositivo si mostra in due immagini

Dopo essere passato attraverso i benchmark di Geekbench, il Razer Phone 2 si mostra nuovamente sul web. Il dispositivo risulta essere uno dei più attesi della seconda parte dell'anno, insieme a Google Pixel 3, LG V40 ThinQ ed Huawei Mate 20, ma almeno al momento le informazioni sono scarse.

La cosa certa è che sicuramente saremo di fronte ad uno smartphone indirizzato al settore del gaming, ormai un marchio di fabbrica per la linea Razer Phone che già con il primo modello ha dato una scossa importante al mercato da mobile.

Android Headlines ha pubblicato i due render che trovate in calce, che mostrano il presunto Razer Phone 2. Il sito lo affianca al modello dello scorso anno per far capire come, almeno a livello estetico, le modifiche saranno davvero poche.

Razer quindi dovrebbe tenere fede al design classico caratterizzato da cornici superiori ed inferiori molto larghe, una scelta dettata dal fatto che rendono più facile l'impugnatura con due mani durante le sessioni di gioco.

I primi benchmark hanno anche svelato che il cellulare potrebbe essere basato sullo Snapdragon 845 e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Si parla anche di 8 gigabyte di RAM ed una batteria da 4.000 mAh, con schermo QHD da 16:9 a 120 Hz, lo stesso dello scorso anno.

La presentazione sarebbe prevista per il prossimo 10 Ottobre.