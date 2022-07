Nuove conferme per Samsung Galaxy A Fold e Flip: costeranno pochissimo

I primi rumor sui Samsung Galaxy pieghevoli della serie A sono comparsi nelle scorse settimane, puntando risolutamente verso degli smartphone foldable economici, dotati cioè di un prezzo inferiore ai 1.000 Dollari. Oggi, però, scopriamo che Samsung vorrebbe tenere il prezzo dei suoi nuovi pieghevoli persino più basso.

Il portale GizmoChina, infatti, riporta che i Samsung Galaxy A Fold e A Flip sono in sviluppo presso il colosso di Suwon, confermando ciò che in realtà sapevamo già da tempo, ma ha anche spiegato che Samsung farà il possibile per tenere il loro prezzo sul mercato attorno al milione di Won coreani.

Al cambio attuale, ciò significa che i due smartphone costeranno solo 750 Euro o poco più, visto che un milione di Won corrisponde esattamente a 753 Euro. Insomma, i prezzi dei due Galaxy A potrebbero essere molto più bassi di quelli delle proposte della serie Z e della maggior parte dei pieghevoli dei competitor di Samsung sul mercato internazionale, come OPPO, vivo, Xiaomi e Huawei.

La notizia è particolarmente importante perché pare che Samsung intenda utilizzare i due Galaxy A pieghevoli per espandere la propria dominanza nel mercato foldable, di cui Samsung detiene l'80% del volume di affari già allo stato attuale delle cose. La situazione, però, potrebbe cambiare con l'ingresso sulla scenda di Google Pixel Notepad o con il lancio del primo iPhone pieghevole di Apple: in altre parole, Samsung non vorrebbe farsi cogliere impreparata dai mutamenti del settore foldable dei prossimi anni.

L'"effetto collaterale" dei prezzi ridotto, però, saranno delle nette differenze di prestazioni tra Galaxy A e Galaxy Z Fold e Flip: l'azienda coreana, infatti, dovrebbe andare al risparmio sui chipset, sulle memorie, sulle batterie e persino sugli schermi degli smartphone pieghevoli di fascia media per raggiungere prezzi attorno ai 750 Euro. In ogni caso, è ancora troppo presto per speculare sull'hardware dei Galaxy A pieghevoli, la cui uscita è prevista solo per il 2024.