Le nuove CPU Intel e AMD compaiono su CPU-Z: saranno lanciate a breve?

Dopo aver scoperto i nuovi dettagli tecnici sulle CPU Intel Raptor Lake, arrivano diverse gradite conferme sulle componenti per desktop in uscita nei prossimi mesi dal database dell'app di diagnostica hardware CPU-Z, che nel suo ultimo aggiornamento contiene diversi riferimenti a processori e schede video non ancora arrivati sul mercato.

Come spesso avviene, infatti, i produttori dell'hardware di nuova generazione hanno fornito agli sviluppatori di CPU-Z delle informazioni necessarie a permettere al programma l'identificazione corretta delle loro nuove CPU e GPU. Tra i prodotti inclusi nel database di CPU-Z, nello specifico, troviamo le APU AMD Rembrandt e Raphael, le APU AMD Mendocino, gli Intel Core Raptor Lake di 13° generazione, le GPU Intel Arc di serie 3, 5 e 7 e persino la GPU cinese Zhaoxin Glenfly Arise-GT10C0.

La notizia è piuttosto importante perché solitamente l'inclusione di una componente nel database di CPU-Z indica che questa è ormai prossima alla vendita sul mercato, o che comunque si trova ad una fase avanzata di testing da parte del produttore. Se sappiamo già che le GPU Intel Arc arriveranno a fine estate e che le APU AMD Rembrandt debutteranno a settembre, il listing su CPU-Z potrebbe far pensare ad un arrivo degli Intel Core Raptor Lake prima del previsto, ovvero verso la fine dell'estate, magari in tempo per competere con la nuova proposta di AMD.

Tom's Hardware, in realtà, riporta che i partner di Intel stanno già testando le CPU Raptor Lake, motivo per il quale necessitano di un database aggiornato di CPU-Z, ma che queste ultime non usciranno prima dell'ultimo trimestre dell'anno, come già avvenuto lo scorso anno per i processori Alder Lake.

In generale, comunque, l'apparizione delle componenti su CPU-Z fa pensare che sia Intel che AMD stiano procedendo speditamente con il lavoro sulle loro CPU e GPU di nuova generazione, che dunque non dovrebbero farsi attendere troppo o sorprendere i fan con ritardi e posticipi dell'ultimo minuti. Non ci resta dunque che aspettare il mese di settembre, quando dovremmo poter toccare con mano sia le nuove APU AMD che le GPU Intel Arc di serie 5 e 7.