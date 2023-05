Le nuove CPU Intel consumeranno di più? Occhi puntati su Meteor Lake e Raptor Lake refresh

Nonostante sia stato confermato che le CPU Intel Meteor Lake avranno degli E-Core LP, cioè "Low-Power", non è affatto detto che i processori di nuova generazione del Team Blu saranno meno energivori di quelli attualmente sul mercato. Al contrario, secondo AsRock le prossime CPU Intel consumeranno di più di quelle current-gen.

Stando a quanto riporta WCCFTech, AsRock sarebbe al lavoro su alcune nuove schede madri con socket Intel LGA 1700 della linea Z790. Le schede dovrebbero essere la Z790 Riptide Wi-Fi, la Z790 Lightning Wi-Fi e la Z790 Nova Wi-Fi, con quest'ultima che dovrebbe rappresentare la "punta di diamante" della proposta del produttore taiwanese. Tutte queste schede madri, che dovrebbero essere tra le prime a supportare il Wi-Fi 7, saranno lanciate probabilmente al Computex di Taiwan, che si aprirà tra un paio di giorni.

Ebbene, la Z790 Nova Wi-Fi dovrebbe avere un Power Delivery a 20+1+1 fasi, e dovrebbe persino avere un heatsink di fascia alta per la dissipazione del calore: ciò significa che la scheda madre è stata pensata per le build di fascia più alta e, probabilmente, per l'overclock, ma in una press release ufficiale di AsRock possiamo leggere che la componente è stata ideata per "supportare anche le CPU più energivore in arrivo in futuro".

Considerato che il socket LGA 1700 supporta già gli Intel Core di dodicesima e di tredicesima generazione, e che nessuna delle CPU Alder Lake e Raptor Lake necessita di un power delivery simile a quello previsto da ASUS, i sospetti cadono tutti su Meteor Lake, in arrivo tra fine 2023 e inizio 2024. Certo, è comunque parecchio strano che i processori Intel di quattordicesima generazione saranno così energivori: d'altro canto, Meteor Lake punterà tutto sull'efficienza e sarà incentrato sulla proposta mobile e per laptop, che fa dei suoi ridotti consumi un cavallo di battaglia.

Un'altra possibilità, dunque, è che i consumi più elevati lato desktop arriveranno con il lancio delle CPU Raptor Lake Refresh, sempre previste per la seconda metà del 2023 e che dovrebbero fare il paio con Meteor Lake per completare l'offerta di processori desktop e laptop del 2024 del Team Blu. Considerato che Raptor Lake Refresh dovrebbe garantire frequenze più elevate rispetto agli Intel Core "base" di tredicesima generazione, è possibile che la Z790 Nova di AsRock sia stata pensata proprio con queste CPU in mente.