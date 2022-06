Nuove cuffie Sennheiser per audiofili in arrivo: occhio alle Momentum 4 Wireless!

A fine aprile abbiamo assistito al lancio degli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 3, eppure il rispettabile brand tedesco ha un altro asso nella manica per gli amanti della musica: in queste ore ha pubblicato il primo teaser delle cuffie premium Momentum 4 Wireless, prossime al lancio sul mercato.

Gli audiofili possono gioire, dato che il mercato si sta riempiendo di alternative davvero interessanti: dopo il lancio delle ultime cuffie Sony ammiraglia – a tale proposito, avete letto la recensione delle Sony WH-1000XM5? -, nei negozi arriveranno le Sennheiser Momentum 4 Wireless, delle quali l’azienda ha già confermato un dettaglio importante: avranno una durata della batteria pari a 60 ore con singola carica!

Allo stato attuale non è chiaro se quelle 60 ore siano misurate con ANC (Active Noise Cancellation) attivata o disattivata, eppure il numero resta impressionante: le AirPods Max di casa Apple si fermano a 20 ore con ANC, mentre le dette Sony arrivano a 30 ore con ANC e 40 ore senza.

Altre caratteristiche tecniche vociferate, oltre all’immagine teaser ufficiale che trovate in copertina a questa notizia, riguardano la dotazione di un sistema di trasduttori da 42 mm e altoparlanti angolati per un soundstage più naturale. Infine, il microfono dovrebbe essere “avanzato”, anche se non è chiaro cosa si intenda; molto probabilmente, si tratta di un suono migliore per la voce durante le chiamate.

Considerato che il lancio delle Sennheiser Momentum 4 Wireless è atteso per il mese di agosto 2022, non ci resta che attendere le conferme del caso in tale contesto.