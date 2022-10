Nuove funzioni in arrivo per Pixel 7: l'ultima beta di Android 13 introduce Clear Calling

Dopo aver dato un'occhiata al divertente scivolone del team marketing di Google Pixel 7, è oggi la stessa Google a tentare di rifarsi agli occhi degli utenti lanciando una nuova feature esclusiva per Pixel 7 e 7 Pro, al momento in fase di beta testing pubblico accessibile a tutti gli utenti registrati.

Stando a quanto riporta Android Police, infatti, Google ha rilasciato la terza beta di Android 13 QPR1, ovvero della prima Quarterly Platform Release, cioè l'aggiornamento trimestrale per il suo sistema operativo mobile, in arrivo nei prossimi mesi. Vi ricordiamo infatti che, mentre il grosso dei device Android è ancora fermo ad Android 12, i Google Pixel hanno ricevuto Android 13 già ad agosto.

Ad ogni modo, la terza beta della QPR1 di Android 13 per Pixel 7 contiene la feature Clear Calling, che sarà disponibile sia per il modello base che per quello "Pro" del nuovo top di gamma di Mountain View. La funzione permette di usare l'IA per eliminare il rumore di fondo durante le chiamate sia in invio che in ricezione, aumentando anche il volume della voce di chi parla, con l'obiettivo finale di garantire telefonate più chiare e comprensibili per entrambi gli utenti.

Sfortunatamente, però, Clear Calling non sarà disponibile in ogni momento: la stessa Big G, infatti, ha specificato che la funzione potrà essere attivata solo in presenza di connessioni Wi-Fi e cellulari. Sempre Google ha poi garantito che il servizio non raccoglie o "ascolta" le chiamate dei suoi utenti. Inoltre, la nuova beta di Clear Calling migliora anche l'interfaccia delle chiamate effettuate tramite smartphone Pixel.

Come vi abbiamo già spiegato, Clear Calling è disponibile in beta aperta per tutti coloro che si sono iscritti al programma di testing delle nuove versioni di Android. Se non volete scaricare il sistema operativo in beta, invece, dovrete attendere ancora un po' per ricevere la feature: in teoria, la QPR1 di Android 13 dovrebbe infatti essere rilasciata in pianta stabile per smartphone Pixel nel mese di dicembre.