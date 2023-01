Nuove foto per la RTX Titan... la RTX 4090 in fondo non è poi così grossa!

Con l'approdo sul mercato delle prime soluzioni basate sull'architettura Ada Lovelace, i rumor su una nuova RTX Titan si sono fermati per qualche settimana, ma uno scatto apparso in rete nelle ultime ore ha riacceso l'interesse su quella che già qualcuno ha soprannominato "The Beast".

Se le foto che vi abbiamo mostrato nella recensione della RTX 4090 FE vi hanno impressionato, allacciatevi le cinture perché la Titan potrebbe essere ancora più grande.

Già nell'estate del 2022 kopite7kimi la dipingeva come un titano da 800W e già questo dovrebbe suggerire qualcosa, dal momento che la RTX 4090 "liscia" può spingersi massimo fino a 600, ma le foto di MEGAsizeGPU e Chiphell finalmente ci consentono di dare un'occhiata più da vicino al dissipatore della bestia in questione.

Gli slot occupati in spessore sono quattro, contro i tre della RTX 4090 e della 4080. Come potete osservare, la placca I/O ospita le uscite video in verticale, con una generosa finestra di uscita per l'aria calda. In particolare, le porte installate sono le solite tre DisplayPort e una HDMI. Il blocco dissipatore in sé, invece, si commenta da solo.

Passando alle specifiche "rumoreggiate" nel corso del tempo, le più aggiornate parlano di 18.176 Core CUDA, quasi 2.000 in più della sorella minore e attuale flagship del team verde, con 48 GB di memoria GDDR6X, sempre su bus a 384-bit ma spinte fino a 24 Gbps. Non ci aspettiamo, invece, meno di due ingressi 12VHPWR per l'alimentazione.

Non esiste ancora alcuna certezza sul suo possibile lancio, ma queste foto non sembrano lasciare dubbi al fatto che in passato si sia lavorato sulla sua progettazione. Come sempre, staremo a vedere.