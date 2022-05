Nuove foto dal vivo per un 'dummy' di iPhone 14 Pro Max: si vede anche il punch-hole

Solo un paio di giorni fa è comparsa in rete la scheda tecnica di iPhone 14 Max, ma già oggi le informazioni in nostro possesso riguardo agli smartphone Apple di nuova generazione si arricchiscono con alcune immagini di un dummy di iPhone 14 Pro Max condivise da una fonte piuttosto affidabile.

A pubblicare un video del modello dummy di iPhone 14 Pro Max, insieme alle foto che trovate in calce a questa notizia, è il noto leaker ShrimpApplePro, noto per aver previsto per primo il design di iPhone 14 Pro e Pro Max e quindi ritenuto una fonte molto affidabile.

Il video del leaker mostra una versione stampata in 3D di iPhone 14 Pro Max, basata sulle specifiche dello smartphone trasmesse da Apple ai produttori di accessori come cover, custodie e pellicole protettive per iPhone. Già la scorsa settimana abbiamo visto delle immagini dal vivo di iPhone 14 Pro, ma quelle condivise da ShrimpApplePro hanno una particolarità non indifferente.

Infatti, si tratta delle prime fotografie che mostrano il doppio punch-hole dello smartphone di Cupertino. Nello specifico, il leaker mostra un confronto tra il notch di un iPhone 13 Pro Max e il doppio foro di iPhone 14 Pro Max, dal quale sembra apparire evidente che le dimensioni del secondo siano molto simili a quelle del primo, con un guadagno irrisorio di spazio a schermo. Inoltre, il punch-hole di iPhone 14 Pro e Pro Max sembra essere decisamente più ampio di quello di molti telefoni Android attualmente in commercio.

Altra informazione interessante è che sembra che l'aspect ratio di iPhone 14 Pro Max sia più elevato di quello di iPhone 14 Pro Max, poiché dovrebbe passare dai 19,5:9 dell'iPhone di attuale generazione ai 20:9 di quello next gen. Allo stesso modo, pare confermato che i due modelli Pro di iPhone 14 avranno degli angoli leggermente più arrotondati di quelli di iPhone 13.

Infine, le immagini sembrano mostrare che la fotocamera di iPhone 14 Pro Max sarà più spessa di quella del predecessore, probabilmente per la necessità di alloggiare la lente da 48 MP che Apple vorrebbe implementare sul suo nuovo telefono di fascia alta, e che dovrebbe sostituire quella da 12 MP di iPhone 13 Pro Max.