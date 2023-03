Nuove frontiere della chirurgia robotica: Stampa 3D direttamente nel corpo

Le nuove frontiere della bioingegneria possono regalarci davvero un futuro innovativo. Gli ingegneri dell'UNSW Sydney hanno infatti sviluppato un braccio robotico in miniatura, morbido e flessibile, che potrebbe essere utilizzato per stampare biomateriale 3D direttamente sugli organi, all'interno del corpo di un paziente.

La biostampa 3D è un processo già abbastanza conosciuto, mediante il quale le parti biomediche vengono fabbricate attraverso il cosiddetto "bioink" per realizzare strutture simili ai tessuti naturali.

Questa tecnica, utilizzata prevalentemente per scopi di ricerca come l'ingegneria dei tessuti e nello sviluppo di nuovi farmaci, ha purtroppo l'inconveniente di richiedere l'uso di grandi macchine da stampa 3D, per produrre strutture cellulari al di fuori del corpo vivente.

Ora, una nuova ricerca dell'UNSW Medical Robotics Lab, pubblicata sulle pagine di Advanced Science, ha portato allo sviluppo di una minuscola biostampante 3D flessibile che ha la capacità di essere inserita direttamente nel corpo, proprio come un endoscopio, e di fornire direttamente i biomateriali richiesti sulla superficie di organi e tessuti interni.

Questo incredibile dispositivo, noto come F3DB, presenta un lungo e flessibile braccio robotico (simile a un serpente) che può essere controllato dall'esterno, collegato ad una testa mobile altamente manovrabile che "stampa" il bioink direttamente in loco.

Secondo il team di ricerca, grazie ad un ulteriore sviluppo, potenzialmente entro cinque o sette anni, la tecnologia potrebbe essere utilizzata dai professionisti medici per accedere ad aree difficili da raggiungere all'interno del corpo, attraverso piccole incisioni cutanee o orifizi naturali.

L'importante lavoro è frutto del sinergico contributo di diversi specialisti, guidati dal Dr. Thanh Nho Do in collaborazione con altri ricercatori dell'UNSW tra cui il Prof. Nigel Lovell di Scientia, il dottor Hoang-Phuong Phan, la Prof.ssa Jelena Rnjak-Kovacina e la dott.ssa Mai Thanh Thai.

Il team ha prima testato il nuovo dispositivo all'interno di un colon artificiale, per poi riuscire anche a stampare in 3D una varietà di materiali, con forme diverse, sulla superficie stessa del rene di un maiale.

Ha così spiegato il Dott. Thanh Nho Do: "Grazie alla nostra biostampante 3D flessibile i biomateriali possono essere consegnati direttamente nel tessuto o negli organi bersaglio, con un approccio minimamente invasivo. Questo sistema offre il potenziale per la ricostruzione precisa di ferite tridimensionali all'interno del corpo, come lesioni della parete gastrica o danni e malattie all'interno del colon".

