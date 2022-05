Nuove funzioni per Google Assistant: arriva il riconoscimento vocale personalizzato

Dopo aver finalmente inserito le scorciatoie da tastiera su Google Drive, la compagnia di Mountain View sembra essere pronta ad aggiornare un altro software estremamente diffuso. Pare infatti che Google Assistant riceverà presto un update con una feature di riconoscimento vocale avanzato.

Stando a quanto riporta 9to5Google, che ha scandagliato l'app di Google Assistant per Android, l'assistente vocale di Google riceverà presto la capacità di identificare la voce dell'utente e di differenziarla da quella delle altre persone. La feature viene citata in diverse parti del codice dell'app, ma al momento non sembra ancora essere stata implementata nel software.

Google definisce "Personalized Specch Recognition" questa feature, e dal codice dell'APK di Google Assistant pare che la funzione non verrà attivata di default per tutti gli utenti, ma anzi che questi ultimi potranno decidere di parteciparvi iscrivendosi ad un apposito programma e autorizzando Big G ad analizzare i propri dati vocali.

In caso si dovesse decidere di partecipare al programma, infatti, Google Assistant analizzerà la voce dell'utente e memorizzerà i suoi dati biometrici, in modo da riconoscerla al bisogno. Ciò significa anche che tali dati verranno inviati ai server di Google, così da essere condivisi con tutti i device collegati allo stesso account Google e per permettere all'azienda di migliorare i propri modelli di analisi del parlato.

Insomma, la feature sembra essere veramente utile e potrebbe garantire più sicurezza nell'utilizzo di Google Assistant, ma potrebbe anche non essere affatto gradita a chi tiene particolarmente alla propria privacy: proprio per questo, l'adesione al programma di riconoscimento vocale non sarà obbligatoria, ma solo volontaria.