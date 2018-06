Nuove GPU NVIDIA: trapela un'immagine di un prototipo, è una GTX 1180?

La febbre da GPU sta crescendo di settimana in settimana. L’annuncio delle nuove schede video GeForce GTX 1180 e 1170 si fa sempre più vicino, nel frattempo su Reddit ha fatto capolino l’immagine di quello che potrebbe essere il primo prototipo delle nuove GPU a trapelare online.

Dopo gli auguri di NVIDIA su Twitter al compianto Alan Turing, sembra probabile che il nome dello scienziato inglese sarà anche quello della prossima architettura che vedremo sulle GTX 1180 e 1170. L’immagine mostra particolari interessanti, anche in assenza del chip grafico vero e proprio, che come si può vedere non è installato sul PCB. La foto ritrae un prototipo a tutti gli effetti, siamo infatti lontani dal form factor della versione definitiva, ma si può già notare la presenza di 12 chip di memoria GDDR6 realizzati da Micron, per un totale di 12 GB di RAM, che dialogano attraverso un bus a 384 bit, secondo la fonte, per un bandwidth di 672 GB/s, il più alto tra tutte le GeForce oggi disponibili. Troviamo poi ben tre connettori da 8 pin per l’alimentazione; attenzione, perché questi non sono indicativi dei consumi finali di questa scheda. Allo stato prototipale, NVIDIA potrebbe aver bisogno della massima energia possibile per spingere le frequenze verso l'alto, e per effettuare test di laboratorio accurati sulla resistenza alle alte temperature della GPU.

Molto interessante invece la presenza di un connettore NVLINK, una connessione di nuova generazione di cui abbiamo già parlato in passato. Finora è stata utilizzata solo per collegare più GPU in ambito professionale, come nel caso della Tesla V100. Che NVIDIA stia pensando di rilanciare lo SLI con la prossima generazione di schede video?