Nuove immagini per Google Pixel 8a: sono questi i colori di lancio?

Sembra che Google abbia confermato l'esistenza di Pixel 8a: il prossimo smartphone mediogamma del colosso di Mountain View dovrebbe fare il suo debutto al Google I/O del 14 maggio. Ma quali saranno i colori di lancio di Google Pixel 8a? Un clamoroso leak ce lo svela.

Come spiegano i portali Android Headlines e GizmoChina, Google Pixel 8a sarà disponibile in quattro colori, ossia:

Obsidian (Nero)

Mint (Verde chiaro)

Porcelain (Bianco)

Bay (Azzurro)

Queste dovrebbero essere le uniche tinte di Pixel 8a, che dunque unirà due colorazioni più standard - il bianco e il nero, ovviamente - a due decisamente più particolari: per la verità, però, la tinta Bay era già comparsa in un vecchio spot di Google Fi, mentre la colorazione Mint non si è mai vista prima d'ora. In entrambi i casi, comunque, si tratta di colori pastello decisamente sgargianti, che contribuiscono al look "giocoso" dello smartphone, insieme ai bordi arrotondati agli angoli del display.

Potete dare un'occhiata alla prima immagine dello smartphone nelle sue quattro varianti cromatiche in questa notizia. Android Headlines, che per primo ha pubblicato il render, ha confermato che Google Pixel 8a verrà lanciato al Google I/O di quest'anno, con un prezzo che potrebbe salire leggermente sul mercato americano, passando dai 499 Dollari di Pixel 7a ai 549 Dollari.

Il sito web ha poi aggiunto che Pixel 8a avrà uno schermo FHD+ da 6,1" con refresh rate pari a 90 Hz, insieme ad un SoC Tensor G3 e ad una batteria da 4.500 mAh. Lato fotocamere, lo smartphone sarà dotato di un obiettivo principale da 64 MP e di un ultra-grandangolare da 13 MP. Non ci sarà invece spazio sotto la scocca del device per alcuna lente macro o zoom.

