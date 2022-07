Nuove immagini del James Webb sono talmente belle che emozionano gli scienziati

Il James Webb è uno strumento che darà una grande mano alla scienza e alla nostra conoscenza dell'Universo. Mentre attendiamo ufficialmente il rilascio delle immagini dello strumento, le prime reazioni agli scatti sembrano già piuttosto promettenti.

"Le immagini vengono scattate in questo momento", ha dichiarato ai giornalisti Thomas Zurbuchen, responsabile delle missioni scientifiche della NASA. "Abbiamo raccolto un bel po' di dati scientifici stupefacenti." L'agenzia spaziale americana, infatti, ha intenzione di rilasciare le immagini inaugurali del James Webb il 12 luglio.

"Quello che ho visto mi ha commosso, come scienziato, come ingegnere e come essere umano", ha dichiarato ai giornalisti il ​​vice amministratore della NASA Pam Melroy. "È davvero difficile non guardare l'universo sotto una nuova luce e non avere un momento profondamente personale", ha aggiunto durante la conferenza stampa Zurbuchen. "È un momento emozionante quando vedi la natura rilasciare improvvisamente alcuni dei suoi segreti."

Le opere, che il pubblico potrà visionare tra qualche giorno, dovrebbero includere viste senza precedenti delle profondità dell'universo e dell'atmosfera che circonda un esopianeta lontano, dandoci potenzialmente scorci di un mondo abitabile diverso dal nostro. Finalmente, dopo anni di attesa e di rinvii, possiamo osservare - come mai prima - il cosmo.

Intanto, per ingannare l'attesa, ecco a voi la foto del James Webb di una stella.