Nuove immagini svelano le caratteristiche uniche degli anelli di Urano

Sebbene Saturno rimanga il più conosciuto, anche altri pianeti del Sistema Solare sono circondati da anelli: quelli di Giove e Nettuno, per esempio, possono essere visti solo grazie a potenti telescopi.

I più misteriosi però sono i 13 anelli che circondano Urano, recentemente catturati da un’immagine termica scattata per rilevare la temperatura del pianeta. “Siamo rimasti sbalorditi nel vedere gli anelli spuntare fuori quando abbiamo analizzato i dati per la prima volta”, ha detto l’astronomo Leigh Fletcher dell’Università di Leicester.

Grazie a questa particolare foto gli scienziati hanno potuto determinarne la temperatura (di appena 77 Kelvin) e hanno confermato che l’anello principale, chiamato Epsilon, non ha eguali in tutto il Sistema Solare: infatti, al contrario degli anelli di Saturno - le cui grandezze variano da centinaia a migliaia di chilometri - il più grande di Urano spazia tra i venti e i cento chilometri.

Le stranezze però non finiscono qui: sin dai primi scatti trasmetti dalla sonda Voyager 2 nel 1986, è sembrato mancare qualcosa. Gli anelli di Saturno sono composti da particelle di ogni dimensione, dai granelli di polvere a giganteschi macigni, mentre quelli di Giove e Nettuno sono molto polverosi.

Su Urano invece la polvere divide gli anelli composti esclusivamente da pezzi grandi come una pallina da golf: “Non riusciamo a vedere le cose più piccole, qualcosa le spazza via o forse le agglomera insieme. Non lo sappiamo, ma questo è un primo passo per capire qual è la loro natura e se sono tutti composti dallo stesso materiale oppure no” fa sapere Edward Molter, astronomo di Berkeley.

Le ipotesi sulla loro origine sono varie e includono l’impatto tra lune, asteroidi attirati dalla gravità e successivamente polverizzati o detriti rilasciati da un enorme impatto che ha letteralmente devastato il pianeta. La spiegazione più plausibile però è quella di oggetti orbitanti che si sono frammentati a causa dell’impatto gli uni con gli altri.

Nonostante le nuove spettacolari immagini, gli anelli di Urano hanno ancora molti segreti da svelare, cosa che potrebbe succedere presto grazie al “James Webb Space Telescope” che solcherà i cieli nel 2021.