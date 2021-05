Queste nuove incredibili foto ci mostrano Giove come non l'abbiamo mai visto

Il trittico di foto è stato catturato in diverse lunghezze d'onda e ha permesso agli scienziati di osservare l'atmosfera del gigante gassoso come mai prima d'ora. Mettendo a confronto le diverse riprese, infatti, è possibile notare alcune sostanziali differenze tra le nubi gioviane.

Le tre sorprendenti immagini di Giove sono state catturate in tre diversi tipi di lunghezza d'onda: infrarossa, visibile ed ultravioletta. La prima è stata acquisita dall'Osservatorio Gemini, dalla sua sede nell'emisfero settentrionale (situato sul monte Mauna Kea delle isole Hawaii), mentre la seconda e la terza sono opera del Telescopio Spaziale Hubble.

Tutte le osservazioni sono state effettuate nello stesso identico momento, più precisamente alle ore 15:41 dell'ora universale (UTC) dell'11 gennaio 2017. Le tre foto le messe insieme potente visionarle anche in calce a questa news, e già ad un primo sguardo ci fanno capire quanto sia vantaggioso eseguire quella che viene chiamata "astronomia multi-lunghezza d'onda": osservare un oggetto celeste con una diversa luce permette agli scienziati di raccogliere informazioni esclusive, che potrebbero rimanere nascoste in un solo tipo di lunghezza d'onda.

Nel caso di Giove, per esempio, possiamo notare come l'enorme tempesta conosciuta come "Grande Macchia Rossa" risalta subito all'occhio nelle foto in banda ultravioletta e visibile, ma è invece pressoché invisibile nell'infrarosso. Dando uno sguardo più attento si può notare che la regione scura della Grande Macchia, apprezzabile nell'infrarosso, è lievemente più grande di quanto non sembri nelle altre due immagini.

La discrepanza è causata dal fatto che le tempeste e le principali turbolenze su Giove mettono in mostra strati diversi dell'atmosfera che - al contrario di quanto avviene nel resto del pianeta - possiedono una diversa composizione chimica (sostanzialmente presentano diversi "cromofori") e una diversa temperatura, quindi sono più o meno opache rispetto alle varie lunghezze d'onda.

Le foto son state rilasciate lo scorso 11 maggio sul sito del NOIRLab, uno dei principali centri di ricerca astronomica statunitense per quanto riguarda le osservazioni nel visibile e nell'infrarosso.