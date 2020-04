Nuove e incredibili immagini rivelano sottili fili di plasma nell'atmosfera del Sole

Una nuova ricerca pubblicata sull'Astrophysical Journal e condotta da un team di ricercatori dell'University of Central Lancashire ha mostrato alcune delle immagini con la più alta risoluzione del Sole. Le istantanee recentemente pubblicate mostrano dei "fili magnetici" incredibilmente sottili mai visti prima, caldi un milione di gradi.

Prima d'ora, infatti, alcune parti dell'atmosfera del Sole erano apparse scure o per lo più vuote, ma queste nuove immagini rivelano dei filamenti di plasma di circa 500 chilometri di larghezza, all'incirca la distanza tra Roma e Milano. I dati in questione sono stati catturati dall'High-Resolution Coronal Imager (Hi-C). Il telescopio è in grado di individuare strutture nell'atmosfera del Sole di 70 chilometri, circa lo 0.01% delle dimensioni dell'astro.

Il meccanismo fisico alla base di questo fenomeno rimane relativamente poco chiaro. "Pensatela in questo modo: se si sta guardando una partita di calcio in televisione in definizione standard, il campo da calcio sembra verde e uniforme. Guardando la stessa partita in ultra-HD, possono essere visibili perfino i singoli fili d'erba, questo è ciò che siamo in grado di vedere con le immagini Hi-C. Stiamo vedendo le parti costitutive che compongono l'atmosfera della stella", afferma Robert Walsh, professore dietro lo studio.

Il team dello strumento sta pianificando una seconda missione per raccogliere ancora più dati, questa volta coordinandosi con i due veicoli spaziali che attualmente stanno osservando il Sole: il Parker Solar Probe della NASA e il Solar Orbiter dell'ESA.