Ecco delle nuove e incredibili immagini del rover Zhurong della Cina

Anche la Cina, un paio di mesi di ritardo, è atterrata infine su Marte e non ha sicuramente perso tempo per iniziare le proprie operazioni scientifiche. Non manca l'occasione, ovviamente, per mostrare al mondo i loro strumenti, così come testimoniano delle nuove immagini rilasciate dalla China National Space Administration (CNSA).

Delle nuove fotografie, infatti, sono state scattate utilizzando una speciale fotocamera staccabile, lasciata dal rover Zhurong a circa 10 metri di distanza. I risultati sono stati senza alcun dubbio incredibili (così come potrete osservare in calce alla notizia).

Il rover e il lander sono atterrati il 15 maggio nella zona chiamata Utopia Planitia, nell'emisfero settentrionale del pianeta, per poi essere sceso dalla piattaforma di atterraggio il 22 maggio, rendendo la Cina il secondo paese ad atterrare e ad operare un rover su Marte. Il veicolo spaziale ha già attivato tutti i suoi strumenti sul Pianeta Rosso, con un tempo sensibilmente inferiore di quello del rover Perseverance della NASA.

Il veicolo dell'agenzia spaziale americana, infatti, ha iniziato solo da poco le sue operazioni sul Pianeta Rosso. Il motivo è presto detto: il rover della NASA funzionerà per almeno 2 anni, mentre Zhurong ha una durata di circa tre mesi terrestri. L'obiettivi della Cina sono molto diversi da quelli degli USA, il veicolo spaziale cinese acquisirà immagini 3D ad alta risoluzione della superficie di Marte ed effettuerà analisi della composizione della roccia del pianeta. Il rover statunitense, invece, cercherà prove della vita su Marte.