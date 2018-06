Nuove indiscrezioni: Amazon sarebbe pronta a portare Alexa su Xbox One

Amazon, come molte altre compagnie, sta puntando molto sugli assistenti vocali. Alexa è unanimemente definito uno dei migliori del mercato, ben al di sopra anche di Siri di Apple, che però potrebbe "ringiovanirsi" nella giornata di oggi nel corso della conferenza che la Mela terrà alla Worldwide Developers Conference.

Secondo quanto riportato da Windows Central, il colosso di Seattle starebbe lavorando per portare Alexa su quante più piattaforme possibili.

Nella fattispecie, Amazon potrebbe portare Alexa su Xbox One, la console di Microsoft che attualmente supporta già alcune funzionalità legati agli assistenti vocali, attraverso Cortana e Kinect, ma è possibile che le prossime versioni del sistema operativo consentano di utilizzare Amazon Echo o Google Home per interagire o controllare direttamente la console.

Al momento però i piani non sono ancora ufficiali, e resta da capire quando lo saranno. Inoltre, la notizia per gli utenti italiani è puramente marginale in quanto Amazon Alexa ancora non è disponibile nella nostra nazione. Di recente però la società di Jeff Bezos avrebbe cominciato i test con una ristretta cerchia di utenti, ma l'arrivo nel nostro paese dell'IA sarebbe previsto non prima della fine dell'anno, in quanto le prove con i beta tester sono cominciate solo da poche settimane.