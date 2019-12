Nuove informazioni sulla compatibilità delle app Android con Windows 10X

A poco più di due mesi dalla presentazione ufficiale, ed a circa un anno dal lancio pubblico, Microsoft ha rilasciato alcune nuove informazioni sul Surface Duo. Il colosso di Redmond ha confermato che le app Android esistenti saranno in grado di girare sui dispositivi basati su Windows 10X. C'è però un problema.

Secondo Microsoft, le app web ed Android attualmente disponibili sui vari store potranno essere usate ma solo su uno schermo, a meno che gli sviluppatori non decidano di integrare le API necessarie per sfruttare anche il display secondario. Non sono però state diffuse ulteriori informazioni però.

"I siti web e le app Android continueranno a funzionare su Windows 10X, ma solo su un'unica schermata" ha affermato Microsoft, secondo cui gli sviluppatori saranno in grado di utilizzare gli stessi strumenti che usano ora per adattare le proprie applicazioni al nuovo form factor.

La società di Satya Nadella, al contempo, sta anche lavorando su una serie di soluzioni per fare in modo che i siti e le app possano adattarsi rapidamente al doppio schermo. Microsoft ha anche sottolineato che è in fase di sviluppo un nuovo set di API per migliore le app correnti e permettere loro di utilizzare a pieno il doppio schermo.

Surface Neo con Windows 10X supporterà le app Web, UWP e Win32.