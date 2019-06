Nuove informazioni sul sistema operativo di Huawei, rinviato il debutto?

Emergono nuove indiscrezioni sul sistema operativo proprietario di Huawei, che il colosso di Shenzhen sta sviluppando da tempo e che, a giudicare dagli ultimi rumor, potrebbe debuttare a stretto giro di orologio.

Hongmeng OS, questo il nome che dovrebbe avere il sistema operativo, secondo le voci di corridoio emerse in precedenza avrebbe dovuto debuttare ad agosto o settembre, ma secondo quanto affermato oggi da Gizmochina il rilascio sarebbe previsto per il mese di ottobre.

Come ampiamente prevedibile, inizialmente l'OS non potrà godere della compatibilità con molte app, e proprio per tale ragione la società avrebbe scelto di puntare prima sul segmento degli smartphone entry-level, prima di passare ai top di gamma.

Si allontana quindi l'ipotesi emersa in passato che voleva Huawei pronta a far debuttare il nuovo sistema operativo con il Mate 30 a settembre.

Per quanto riguarda le spedizione degli smartphone, secondo un analista di Tiafeng international, Guo Mingxi, Huawei potrebbe distribuire fino a 225 milioni di unità nel 2019.

Il ban di Trump quindi non dovrebbe pesare tanto sulle vendite di smartphone da parte di Huawei, che però è stata costretta a rinviare l'obiettivo di diventare il primo produttore al mondo, come affermato da un dirigente nel corso di una conferenza tenuta di recente.

Discorso diverso per il nuovo Matebook, il cui lancio è stato rinviato a tempo indeterminato.