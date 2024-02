Le nuove offerte Iliad di Febbraio 2024: tornano Flash 200 e Flash 150, i dettagli

Nuovo mese, e nuove offerte per Iliad. L’operatore telefonico in giornata odierna ha lanciato le nuove promozioni Flash 200 e Flash 150 che offrono fino a 200 gigabyte di internet anche in 5G a prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

Partendo da Flash 200, la promozione include 200 gigabyte di internet anche in 5G, e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 9,99 Euro al mese per sempre. Previsto un costo di attivazione di 9,99 Euro da pagare una tantum, oltre che 11Gb di roaming gratuiti in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazione. Nella promozione sono presenti anche le opzioni mi richiami, hotspot, segreteria telefonica e l’eventuale portabilità del numero.

A questa si aggiunge Flash 150, una promozione che a 7,99 Euro al mese offre 150 gigabyte di navigazione internet, e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di 9,99 Euro da pagare una tantum, mentre a differenza della precedente i gigabyte di internet inclusi in Europa sono 9.

Entrambe le promozioni saranno disponibili fino al 29 Febbraio 2024, sia online che presso i punti vendita sparsi su tutto lo Stivale. Si tratta di due offerte sicuramente molto interessanti.