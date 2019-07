Scoperte nuove onde nella magnetosfera in grado di rivelarci nuove informazioni sul clima

Un team di scienziati ha studiato le onde che viaggiano attraverso la Magnetosfera, ambiente magnetico carico elettricamente, ed hanno approfondito l’interazione di queste particelle con il nostro pianeta.

Il nostro pianeta e molti altri nello spazio sono circondati dalla Magnetosfera, quella regione dello spazio in cui il campo magnetico reagisce con il flusso di particelle provenienti dal Sole (chiamato anche vento solare).



A dirigere il gruppo di scienziati è Eun-Hwa Kim, una fisica del Dipartimento di Fisica del Princenton Plasma (PPPL), un organo del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. La dottoressa Kim ed il suo staff hanno, in particolare, studiato un tipo di onda che viaggia attraverso i turbolenti strati della Magnetosfera. Queste sono chiamate Onde Ciclotrone di Ioni Elettromagnetici (EMIC) e rivelano, tra le altre cose, la temperatura e la densità delle particelle di plasma all’interno di questo strato magnetico ed elettricamente carico.

Queste onde sono una specie di termometro del plasma e possono essere utilizzate come degli strumenti di diagnosi per svelare alcune sue caratteristiche.

La dottoressa Kim ha studiato anche come queste onde nascano all’interno della Magnetosfera terrestre.



Durante il processo di creazione vi sono altre onde che viaggiano e si avvicinano a grandi velocità alla Magnetosfera terrestre. Esse, quando colpiscono la Magnetosfera, si comprimono lungo la direzione in cui viaggiano andando a formare le EMIC.

La scoperta di questi flussi ondulatori apre quindi nuovi metodi di studio su come il nostro pianeta interagisce con lo spazio profondo, ed un esempio pratico è poter sfruttare queste onde per determinare la densità di elementi come Elio e Ossigeno nella Magnetosfera e, forse ancora più importante, riuscire a scoprire nuove informazioni sul flusso di particelle che, provenienti dal sole, bombardano la terra (le stesse che producono l’aurora boreale).

La cosa più importante, però, è la stessa Kim a dircelo. Secondo la scienziata le EMIC possono risultare importanti per capire come la Magnetosfera media l’effetto che ha il clima sul nostro pianeta, usando proprio le EMIC come strumento diagnostico.