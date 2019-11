Nuove polemica per Starlink: satelliti disturbano osservazioni di rara pioggia meteorica

La megacostellazione satellitare di SpaceX, Starlink, continua a creare nuova polemica in tutto il mondo. Le paure degli astronomi non erano per nulla infondate: il treno di veicoli spaziali sembra interferire realmente con le osservazioni astronomiche.

Una prova di ciò è data da alcune testimonianze che potrete trovare in allegato a questa notizia, come il video e l'immagine che troverete in calce. Le prove visive sono state ottenute durante le osservazioni di uno sciame meteorico delle Alpha Monocerotidi, che prometteva di essere eccezionale quest'anno, disturbate pesantemente dai veicoli spaziali di SpaceX.

Le riprese sono state effettuate dalla telecamera del Global Meteor Network (GMN) che si trova all'Osservatorio Farra nel nostro paese, il 25 novembre. Le immagini in timelapse del GNM, inoltre, mostrano in modo più marcato la presenza della megacostellazione.

"È stato un qualcosa di davvero shocckante", ha dichiarato Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environment Office della NASA, dopo aver visto il video. "Questo genere di cose potrebbe costringerci a cambiare il modo in cui scriviamo software per rilevare automaticamente le meteore."

Potrebbe sembrare un caso isolato, ma non è così. La GMN ha oltre 150 telecamere meteorologiche in tutto il mondo e circa la metà di queste ha avuto una buona dose di disturbi causati da Starlink, secondo quanto riportato (l'immagine in calce è stata catturata in Russia, ad esempio).

La situazione, inoltre, è destinata a peggiorare, visto che ci sono piani per il lancio di un totale di 42.000 satelliti. "Questo potrebbe negarci completamente di fare qualsiasi osservazione meteorica ottica entro il 2024", afferma Denis Vida, ricercatore meteorologico dell'University of Western Ontario.

È importante far notare che gli attuali blocchi di satelliti di Starlink che vediamo nei video non dovrebbero essere così invadenti tra poche settimane, poiché stanno ancora salendo verso la loro altitudine finale. Inoltre, SpaceX sta cercando di rendere i satelliti meno brillanti, in modo che non riflettano il Sole.

La polemica però è senza alcun dubbio destinata a crescere.