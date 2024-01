Nuove possibilità per OnePlus in Europa dopo l'accordo OPPO-Nokia

Vi ricordate dei grattacapi avuti da OPPO e OnePlus in Germania? Ebbene, queste aziende ora ringraziano, in quanto è stato raggiunto un accordo con Nokia per la questione brevetti.

Comunicato stampa OnePlus: Milano, 24 gennaio 2024 - Il brand tecnologico globale OnePlus ha presentato ieri la sua ultima serie di smartphone di punta, OnePlus 12. In concomitanza con questo evento, oggi OnePlus, rappresentata da OPPO, annuncia di aver ufficialmente siglato un accordo globale di licenza incrociata di brevetti (c.d. cross patent licensing) con Nokia, che comprende brevetti essenziali (“standard essential patent”) nel campo del 5G e di altre tecnologie di comunicazione cellulare. A seguito di tale accordo, entrambe le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie pendenti in tutte le giurisdizioni. I dettagli specifici dell'accordo sono confidenziali in base a un accordo reciproco.

"Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, che include la licenza incrociata di licenze per brevetti essenziali per lo standard 5G", ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OnePlus Europa. "Il nostro impegno in Europa rimane invariato. Giusto ieri abbiamo presentato la serie OnePlus 12, i nostri nuovi smartphone di punta, frutto di un decennio di ricerca e innovazione. Siamo certi che questo accordo ci consentirà di offrire un'esperienza veloce e fluida senza compromessi a un numero sempre maggiore di utenti in Europa".

Smooth Beyond Belief: la Serie OnePlus 12

OnePlus 12 si presenta come un flagship completo, progettato per garantire prestazioni senza compromessi e un'esperienza senza pari. Unisce un design caratterizzato da un'eleganza moderna alla potenza della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, supportata dal motore proprietario Trinity Engine. Il dispositivo vanta un nuovo display 2K da 120Hz ProXDR, la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, la ricarica wireless AIRVOOC da 50W e una fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione.

Nel frattempo, OnePlus 12R è stato concepito come il dispositivo di riferimento per il gaming nel 2024, unendo le eccellenti caratteristiche di OnePlus 12 alle prestazioni di alto livello della serie OnePlus R. Si tratta del primo dispositivo della serie R ad essere lanciato al di fuori dei mercati di Cina e India e sarà disponibile nelle accattivanti colorazioni Cool Blue e Iron Gray.

OnePlus 12 è disponibile per l'acquisto al prezzo consigliato di 1099.00€ nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, mentre la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile al prezzo consigliato di 969.00€. OnePlus 12R è invece venduto al prezzo di vendita consigliato di 699.00€.

Sfruttando l'offerta promozionale attualmente attiva su OnePlus.com e OPPO Store, oltre che presso i principali rivenditori di telefonia, gli utenti avranno l'opportunità di acquistare OnePlus 12 nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage a un prezzo scontato di 999 euro.