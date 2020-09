Nuove prove dell'esistenza di ghiaccio su Encelado

Scavando tra i dati raccolti dalla sonda Cassini, in orbita intorno a Saturno dal 2004 al 2017, i ricercatori hanno trovato delle forti evidenze dell'esistenza di ghiaccio nell'emisfero nord del satellite Encelado. Questa scoperta alimenta le speranze di trovare tracce di vita su questa luna di Saturno.

Il ghiaccio si sarebbe originato all'interno di Encelado per poi emergere sulla superficie. Il satellite è considerato, da molti scienziati, come il posto più promettente del Sistema Solare su cui cercare prove dell'esistenza di forma di vita.

Il dataset che ha permesso questa scoperta è la più grande e dettagliata raccolta di immagini infrarossi, creata utilizzando i dati ottenuti grazie al sensore Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) di Cassini. Include scansioni a lunghezza d'onda variabile, compresa luce visibile e infrarossa.

Nel 2005 i ricercatori avevano già scoperto che Encelado emette pennacchi di ghiaccio e vapore, forse provenienti da un oceano sotterrano nascosto da una spessa coltre di ghiaccio. Il nuovo segnale infrarosso combacia con la locazione di questa attività, visibile come una gigantesca striscia rossa proveniente dall'emisfero sud. Dei segnali simili sono stati trovati nell'emisfero nord, portando gli scienziati a credere che un processo simile avviene in entrambi gli emisferi.

"Il segnale infrarosso ci mostra che la superficie del polo sud è giovane, il che non è una sopresa visto che sapevamo dei jet che distruggono il ghiaccio in questo posto," racconta Gabriel Tobie, ricercatore dell'Università di Nantes in Francia. "Grazie a questi occhi a infrarossi, possiamo andare indietro nel tempo e dire che una grande regione del polo nord appare molto giovane e probabilmente era attiva fino a poco tempo fa."

Nel 2019 un team di ricercatori della Libera Università di Berlino avevano trovato tracce di composti organici nei pennacchi di ghiaccio che sembravano essere i blocchi fondamentali degli amminoacidi, i precursori di tutte le forme di vita sulla Terra.