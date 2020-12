Nuove prove ci mostrano che la vita su Proxima Centauri potrebbe non esistere

La stella più vicina al nostro Sistema Solare si trova a circa 4 anni luce da noi, ed è Proxima Centauri. La stella è una nana rossa e ha due pianeti che gli orbitano attorno. Non aspettatevi la presenza di una "Terra 2", poiché il primo bollettino meteorologico del clima sulla stella smorzano le speranze di condizioni abitabili.

Una nuova scoperta ci ha fornito la prova che Proxima Centauri potrebbe rilasciare espulsioni di massa coronale simili al Sole, ma anche 10 volte più potenti. "Dato che Proxima Centauri è una piccola stella nana rossa fredda, significa che questa zona abitabile è molto vicina alla stella; molto più vicina rispetto a Mercurio al nostro Sole. Ciò che la nostra ricerca mostra è che questo rende i pianeti molto vulnerabili alle pericolose radiazioni", afferma l'astronomo Andrew Zic dell'Università di Sydney in Australia.

I pianeti che orbitano attorno a stelle nane rosse potrebbero essere esposti direttamente alla furia di questi corpi celesti. Non sarebbero i brillamenti il problema, ma le espulsioni di massa coronale (CME). Tuttavia, sebbene gli scienziati abbiano visto molti di questi bagliori, le prove di CME da stelle nane rosse sono scarse e soggette a interpretazione.

Qui nel Sistema Solare, quando il Sole rilascia un CME, spesso lancia contemporaneamente un'esplosione radio. Gli astronomi, infatti, non hanno rilevato molte esplosioni radio simili a quelle solari da stelle nane rosse. Così, un team di scienziati ha utilizzato il telescopio Zadko nell'Australia occidentale, i dati del TESS della NASA per ottenere dati ottici e il telescopio ANU 2.3m al Siding Spring Observatory per le osservazioni spettroscopiche.

Il team sembra essere abbastanza sicuro di aver catturato un bagliore e una serie di esplosioni radio. "Questa è probabilmente una cattiva notizia sul fronte della meteorologia spaziale. Sembra probabile che le stelle più comuni della galassia - le nane rosse - non saranno luoghi ideali per trovare la vita come la conosciamo", afferma infine Zic.