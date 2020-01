Nuove prove suggeriscono che su Venere potrebbero esserci vulcani attivi

Uno dei pianeti più misteriosi del Sistema Solare è senza ombra di dubbio Venere. Ogni informazione a disposizione degli scienziati permette a quest'ultimi di stilare un pezzo di storia in più del pianeta, un tempo, forse molto simile alla Terra.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances sostiene che Venere possa ancora ospitare vulcani attivi. Nell'atmosfera del rovente pianeta, infatti, sono state trovate tracce di gas solforosi. Inoltre, circa un decennio fa, gli scienziati che analizzarono i dati della sonda Venus Express scoprirono che alcuni flussi di lava sul pianeta avevano tra i 2.5 milioni e i 250.000 anni.

In particolare, nel 2010, i ricercatori scoprirono emissioni insolitamente elevate di luce visibile a infrarossi da un certo numero di siti sul pianeta; luce che fece subito pensare a recenti flussi di lava. Tuttavia, l'età esatta di questi flussi di lava rimane incerta perché non si conosce con esattezza la rapidità con cui le rocce vulcaniche si alterano in risposta alla dura atmosfera di Venere.

Per questo, gli scienziati hanno condotto alcuni esperimenti con i cristalli di olivina, un minerale verde che si trova comunemente nella roccia vulcanica. I ricercatori hanno riscaldato l'olivina a circa 900 gradi Celsius per un massimo di un mese. Dai loro esperimenti si è scoperto poi che l'olivina è stata rivestita con dell'ematite minerale, che ha reso più difficile rilevare alcune caratteristiche del minerale.

Poiché il Venus Express dell'ESA, che orbitava attorno a Venere dal 2006 al 2014, poteva rilevare apparentemente segni di olivina anche dall'orbita del pianeta, questi risultati suggeriscono che l'olivina proveniva da eruzioni vulcaniche recenti, poiché altrimenti le reazioni chimiche con l'atmosfera di Venere l'avrebbero oscurata. "Questa è la prima volta che possiamo aver visto vulcanismo attivo su un altro pianeta", dichiara a Space.com l'autore principale dello studio Justin Filiberto, scienziato planetario presso l'Universities Space Research Association's Lunar and Planetary Institute.

Attualmente, i ricercatori stanno conducendo nuove studi con altri materiali presenti su Venere.