Nuove regole per il Bitcoin in Corea del Sud, il mercato delle criptovalute in perdita

La decisione della Corea del Sud, che ha annunciato una vera e propria stretta sulle negoziazioni deled in generale di tutte le criptovalute, sta avendo delle ripercussioni negative sul mercato, che sta registrando perdite importanti.

La nazione asiatica, infatti, attraverso un decreto del governo centrale ha annunciato che sta prendendo in esame diverse misure per combattere la speculazione sulle criptovalute. Le misure comprendono il divieto d'apertura di conti anonimi aventi ad oggetto monete virtuali, ed una nuova legge che consentirà ai regolatori di chiudere lo scambio di monete virtuali, se necessario.

"I funzionari sono d'accordo nel ritenere che lo scambio di criptovalute sta registrando livelli irrazionali, e non possiamo trascurare questa situazione speculativa anomala" hanno affermato i funzionari del Governo.

Il mercato non ha ovviamente reagito positivamente: tutte le criptovalute sono in questo momento in perdita.

Il Bitcoin viene scambiato a 14.155,50 Dollari, in calo del 12,48% rispetto a ventiquattro ore fa, in perdita anche Etereum, che lascia l'8,45% ed ha un prezzo di 706,81 Dollari, mentre Ripple è uno dei pochi ad essere in territorio positivo, guadagnando il 5,37% con una valutazione di 1,33 Dollari. In perdita anche Litecoin (-12,74), Bitcoin Cash (-13,50%) ed IOTA (-17,77%). Si profila un altro fine settimana nero per il mercato delle monete virtuali, dopo la ripresa di ieri che aveva fatto seguito al crollo di prima di Natale.