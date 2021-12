Quali sono le nuove regole della quarantena per i vaccinati e non da Covid19?

Il nuovo dcpm varato dal Governo nella serata di ieri prevede una serie di novità per le quarantene dei contatti stretti con coloro che hanno contratto il Covid19. Vediamo quali sono, cercando di fare il punto in maniera chiara.

Cerchiamo quindi di riassumere quali sono le novità in questione, che si aggiungono alle ultime modifiche al Green Pass rafforzato e che entreranno in vigore da quando il decreto sarà pubblicato in gazzetta ufficiale.

Per i positivi asintomatici sono previsti 10 giorni di isolamento, e la necessità di avere un tampone finale negativo al Covid19. In caso di positività ma con sintomi, la situazione cambia: sono comunque imposti dieci giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, ma il tampone finale negativo deve essere effettuato dopo tre giorni senza sintomi.

Cambiano invece le regole di quarantena per i contatti stretti di positivi:

Per i non vaccinati non cambia nulla: è necessario osservare un periodo di quarantena di 10 giorni, con tampone negativo;

non cambia nulla: è necessario osservare un periodo di quarantena di 10 giorni, con tampone negativo; Per i vaccinati con booster o che hanno ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni (4 mesi): non è prevista alcuna quarantena, ma cinque giorni di autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso;

(4 mesi): non è prevista alcuna quarantena, ma cinque giorni di autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso; Per i vaccinati con due dosi da più di quattro mesi, sono previsti cinque giorni di quarantena con il tampone finale negativo.

Sottolineiamo ancora una volta che le norme in questione entreranno in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.