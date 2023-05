Nuove rimodulazioni Fastweb a Giugno 2023: aumenti fino a 4,43 Euro al mese

Dopo le rimodulazioni Fastweb del 1 Aprile 2023, l’operatore telefonico ha annunciato che dal 1 Giugno 2023 scatteranno dei nuovi aumenti che porteranno gli utenti a pagare fino a 4,43 Euro in più al mese rispetto ai prezzi attuali.

La comunicazione è stata inviata nella giornata di ieri 1 Maggio 2023 ai clienti coinvolti. Di seguito le offerte coinvolte con i relativi range di aumento:

Famiglia 0.05 - 1.55 Euro

Fast Friends 0.05 - 1.55 Euro

Fastweb Mobile Light 2.00 - 3.00 Euro

Fastweb Mobile Ver2 1.00 - 4.00 Euro

Fastweb Mobile Voce 0.05 - 2.00 Euro

Fastweb NeXXt Mobile 0.05 - 4.00 Euro

Fastweb NeXXt Mobile Mini 0.99 - 4.00 Euro

Fastweb NeXXt Mobile Unlimited 1.00 - 4.00 Euro

JOYFULL 0.05 - 3.78 Euro

Mobile 100 0.05 - 3.84 Euro

Mobile 250 0.26 - 3.77 Euro

Mobile 500 0.05 - 3.77 Euro

Mobile 700 1.00 - 2.00 Euro

Mobile a Consumo 0.05 - 4.00 Euro

Mobile Base 3.00 - 4.00 Euro

Mobile ENTRY 0.05 - 4.00 Euro

Mobile Freedom 0.71 - 3.95 Euro

Mobile Fuel 0.09 - 2.52 Euro

Mobile Voce 0.05 - 4.43 Euro

Nelle motivazioni Fastweb spiega che “è importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Agli utenti Fastweb dà la possibilità di effettuare il recesso o portabilità entro il 15 Luglio 2023 secondo le modalità indicate sul sito.