Nuove rimodulazioni: Tre modifica l'opzione All-In Start

Continuano le rimodulazioni da parte degli operatori telefonici. Dopo quelle di Wind, oggi tocca a Tre, che attraverso i classici SMS ed un annuncio pubblicato sulla pagina "Tre Informa" del proprio sito web, ha comunicato una nuova serie di rimodulazioni.

Rimodulazioni che toccano tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'opzione All-In Start, i quali a partire dal 27 Giugno possono già godere di 30 gigabyte al mese al posto dei 4,4 gigabyte precedenti. Non subiranno modifiche i minuti, gli SMS e le tariffe oltre soglia.

Non è tutto, perchè Tre informa che "a seguito dell’esigenza di riposizionamento dell’offerta e per continuare a garantire gli investimenti sui servizi di assistenza, la rete di vendita e la nostra infrastruttura tecnologica", a partire dal primo rinnovo successivo al 29 Luglio, il costo di rinnovo di All-In Start passerà da 9,77 Euro a 12,77 Euro, per un rincaro complessivo di 3 Euro, pari a 36 Euro all'anno. Non si tratta certo di una cifra esorbitante, soprattutto se si conta che ha aumentato n maniera sostanziale i gigabyte previsti dall'opzione.

Come sempre, è previsto un preavviso di recesso di almeno 30 giorni, come previsto dalla legge. Gli interessati possono passare ad un altro operatore senza penali nè costi di disattivazione fino al giorno precedente all'entrata in vigore della modifica, inviando comunicazione con casuale "modifica delle condizioni contrattuali" attraverso uno dei seguenti canali: raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. Casella Postale 133 - 00173 Roma Cinecittà, PEC all'indirizzo servizioclienti133@pec.h3g.it, punto vendita Tre di proprietà, Area Clienti 3, chiamando il 133.

Maggiori informazioni disponibili qui.